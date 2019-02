21 | 23

SEMA ÖZKAN

1984 Şubat'ında Antalya’ da doğdum. Ekibin en yaşlılarından biriyim. Öyle ki; dünyaya geldiğim ” doğum hastanesi ” şu an yok. Park var orada.Üniversite yıllarına kadar Antalya'da büyüdüm. Ki ; büyüdüğüm lojmanlar da şu an yok. Halk plajı var orada.Tiyatroya ortaokul yıllarında başladım. Lisans için İstanbul’a geldim ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni bitirdim. Şu an o bölüm yok. Yok, orası var. O kadar değil Öğretmenlik bana göre değildi. Oyunculuk yapmak istiyordum. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladım. Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand’ ın Studio Oyuncularına başladım ve oradan mezun oldum.Yıllar içinde, çeşitli projelerde yer alıp birçok seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. Misal hiç unutmam, bir keresinde deneysel bir oyunumuzu tam 12 kişi izlemişti. Lisans ile KPSS arası bir ara evlendiydim. 2016 yılında bir kızım oldu ve kismetiyle geldi.O doğduktan sonra; bir doğaçlama gösterimin akabinde BKM Mutfak ile yollarım kesişti. Çocukluk hayalim olan, Yılmaz Erdoğan ile çalışma ve onun çırağı olma şansını yakaladım. Mutluyum, umutluyum.

YASİN ÇAM

15 şubat 1987 İstanbul'da doğdum. Muğla / Milas da büyüdüm. Milas Anadolu Lisesi mezunuyum. 2006 da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık (4+1yıllık) bölümünü kazandım. 7 yılda bitirdim. Çünkü ilk yıl aldığım 16 dersin 14 ünden kaldım. O kadar ders kalınca 7 yılda anca bitti. İlk yıl sene sonuna doğru Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü ne katıldım. Bir tiyatro oyununda oynadım. Oyun kötü geçmişti ikinci perde nerdeyse seyirci kalmamıştı o gün bir daha sahneye çıkar mısın deseler hayatta çıkmam derdim. Yazın aileme tiyatro yaptığım için o kadar dersten kaldım dedim hoşlarına gitti aslında tiyatro benim de hoşuma gitmişti. İkinci yıl sene başından tiyatro yapmaya başladım. O sene sonunda oyuncu olmaya karar verdim. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldım ve bir kaç oyun yönettim. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptım.Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar'ını kazandım. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldım. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadım. 2016 da ‘hesapta aşk' sinema filminde rol aldım. Yine 2016 yılında ‘yüksek sosyete' 2017‘nerdesin birader' 2018'aslan ailem' 2018'elimi bırakma' dizi projelerinde rol aldım.2016 yılı başında BKM Mutfak'ta “4 Çeyrek 1 Tam” skeç gecesi projesinde yer aldım. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanıştım ve mutfak ekibine dahil oldum. BKM Mutfak hayatımdaki okullar arasında en kıymetlisi diyebilirim. 2018 yılı itibariyle ÇGH2 ekibine dahil oldum. Böyle güzel bir ekipte olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.