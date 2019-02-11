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AYŞEGÜL YILMAZ

13.12.1994 Zonguldak doğumluyum. Aslen Artvin Hopalıyım. Nerelisin diye sorduklarında mutlaka bunuda söylerim.

Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunuyum. Aslında sanatı olan merakım ilkokul yıllarıma dayanır. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiştim. Olay oyunculuğun nasıl evirildi hatırlamıyorum ama iyiki de evirilmiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı okudum Ama aklım Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde yer aldığım oyunlarda , çalışmalarda kaldı ve ailemden habersiz sınavlara girdim. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandım.

Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdim ve ilk işim BKM yapımı Deliha filmi gelin karakteridir.Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydum. Yine bir gün “kesin burada olmayacak “ diye girdiğim BKM Mutfak seçmesini kazandım. Önünden geçerken bile heyecanlandığım yerde olduğum için çok mutluyum, böyle bir ailede olduğum için çok şanslı hissediyorum.