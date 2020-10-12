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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çok Güzel Hareketler Bunlar 58. bölümünden detaylar

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 adlı komedi programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta 58. bölümüyle izleyiciyle buluşacak programın genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yapıyor. İşte ÇGHB-2 58. bölüm fragmanı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çok Güzel Hareketler Bunlar 58. bölümünden detay

Her hafta kendilerinin yazdığı skeçleri oynayan 22 genci ekrana çıkaran ÇGHB-2, 18 Ekim pazar gecesi ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar 58. yeni bölüm fragmanı...

ÇGHB OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler,
Atakan Çelik,
Ayşegül Yılmaz,
Batuhan Soyaslan,
Begüm Çağla Taşkın,
Cemile Canyurt,
Cihan Talay,
Ecem Bayır,
Eda Nur Hancı,
Engin Demircioğlu,
Evliya Aykan,
Ezgi Özyürekoğlu,
Fatih Öztürk,
Fatma Tezcan,
Gözde Şencan,
Gürhan Altundaşar,
Hamza Yazıcı,
Metin Pıhlıs,
Ozan Can Yiğit,
Safa Sarı,
Sema Özkan Yorgun,
Yasin Çam

ÇGHB-2 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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