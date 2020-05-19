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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık