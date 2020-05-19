Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemÇOK SICAK! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye güneşli, sıcaklıklar yüksek - Haber
ABONE OL

Türkiye güneşli, sıcaklıklar yüksek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otomobil TIR'a çarptı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı
GÜNDEMOtomobil TIR'a çarptı: 1 çocuk öldü
SON DAKİKA! Akdeniz'de 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem - HABERLER
GÜNDEMAkdeniz'de 5,6 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem
Kocaeli’de maske takma zorunluluğu - HABERLER
GÜNDEMKocaeli’de maske takma zorunluluğu
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - HABERLER
GÜNDEMKütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti
GÜNDEMYasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den 19 Mayıs mesajı
GÜNDEMAnkara Valisi Şahin’den 19 Mayıs mesajı
Otomobiline yaslandığı kişiyi döverek öldürdü
GÜNDEMOtomobiline yaslandığı kişiyi döverek öldürdü
Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı
GÜNDEMİstanbul'da fırıncılara silahlı saldırı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan 19 Mayıs mesajı
GÜNDEMEmniyet Genel Müdürü Aktaş’tan 19 Mayıs mesajı
Hatay'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
GÜNDEMGeri dönüşüm tesisinde yangın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X