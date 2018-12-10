Comic Con 2018’de gelecek yapımlarından yepyeni fragmanlar!
Netflix, 6-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Brazil Comic Con 2018 fuarında gelecek dönemde gösterime girecek yeni ve devam eden orijinal yapımlarından yepyeni duyurular paylaştı
10.12.2018 - 13:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Netflix, Brazil Comic Con 2018’de gelecek yapımlarından yepyeni fragmanlar paylaştı!
STRANGER THINGS
Bir nesli esir alan 80'li yıllar klasiğine saygı duruşu niteliğindeki Stranger Things, genç bir çocuğun sırra kadem bastığı 1983 yılı Indiana'sında geçiyor. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis yanıtlar bulmaya çalışırken; kendilerini çok gizli devlet deneyleri, korkutucu doğaüstü güçler ve oldukça tuhaf bir kızı içeren sıra dışı bir gizemin içinde bulurlar. 2019’da gösterime girecek 3. sezondan paylaşılan tanıtım fragmanı şöyle...
THE UMBRELLA ACADEMY
2019 yılının en ses getiren yapımlarından biri olmaya aday, yeni Netflix orijinal dizisi The Umbrella Academy’nin tanıtım fragmanı ve afişi paylaşıldı.
The Umbrella Academy, Gerard Way (My Chemical Romance) tarafından yazılıp Gabriel Bá tarafından çizilen, Dark Horse Comics'in yayınladığı, Eisner ödüllü popüler çizgi romandan uyarlandı. Canlı çekim dizinin oyuncu kadrosunda Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton ve Mary J. Blige yer alıyor. Netflix için yapımcılığını ise Universal Cable Productions gerçekleştiriyor. Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) baş yapımcı ve showrunner olarak karşımıza çıkarken, diğer baş yapımcılar Jeff F. King (Hand of God), Bluegrass Television ve Dark Horse Entertainment şirketinden Mike Richardson ile Keith Goldberg olacak. Gerard Way ve Gabriel Bá ise eş baş yapımcılar olarak ekipte yer alacak. The Umbrella Academy, 15 Şubat, Cuma tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!
TRIPLE FRONTIER
Bir grup eski Özel Kuvvetler subayı (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund ve Pedro Pascal) Güney Amerika'nın farklı ülkelere sınırı bulunan en kalabalık bölgelerinden birinde bir soygun planlamak üzere yeniden bir araya gelir. Her biri kendi alanında prestijli bir kariyere sahip bu isimsiz kahramanlar, ilk defa bir görevi kendi kendilerine üstlenir. Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde kontrolden çıkmaya başlar ve hayatta kalmak için yetenekleri, ahlaki değerleri ve sadakatlerinin sınandığı bir dönüm noktasına gelirler. Oscar adayı J.C. Chandor'un (Margin Call, All Is Lost, En Şiddetli Bir Yıl) yönetmenliğini üstlendiği yapım, Oscar ödülünü kazanan Mark Boal (The Hurt Locker, Sıfır Koyu Otuz) ve Chandor tarafından kaleme alındı.
Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund ve Pedro Pascal başrolu paylaştığı, Mart ayında gösterime girecek Triple Frontier’in resmi fragmanı için sizleri aşağı alıyoruz...
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Comic Con 2018’de gelecek yapımlarından yepyeni fragmanlar! | Kültür-Sanat Haberleri/comic-con-2018de-gelecek-yapimlarindan-yepyeni-fragmanlar-22552302255230
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