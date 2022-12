HABERTURK.COM

The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirdiği gecede uluslararası davetlilerle 28 Kasım’da buluştu. Kasım ayı sonunda tüm dünyadan katılımın gerçekleştiği Miami Sanat Haftası’nın dikkat çeken etkinlikleri arasında olan gecede, İstanbul’da ve Türkiye’deki çağdaş sanatın çeşitliliğine dikkat çekildi. Dünyanın en eski şehirlerinden olan, geçmişi 3000 yıl öncesine dayanan ve üç imparatorluğa; Bizans, Roma ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmış İstanbul’un çağdaş sanat gelişmeleri konuşuldu. 2023'te 18'inci yaşına girecek Contemporary Istanbul’un, şehrin tarihi atmosferi Tersane Istanbul’da gerçekleşmesi ve Türk çağdaş sanatındaki yenilikler vurgulandı.

The Bass Müzesini ziyaret eden davetliler, müzenin güncel sergilerinden Adrián Villar Rojas with Mariana Telleria, El fin de la imaginación, Phraseology sergisi ve Chroma in Situ (Duvara Asılı Seri) sergisini VIP olarak tüm gece boyunda gezme imkanı buldu.

26 Eylül – 1 Ekim 2023 arasında Tersane Istanbul’da gerçekleşecek fuarda uluslararası çağdaş sanat galerileri ve sanatçılar ile fuarın ticari kimliğinden bağımsız yer alacak özel projeler anlatıldı. 17. edisyonunda dünyanın 11 farklı şehrinden 15 çağdaş sanat müzesi ve kurumu mensuplarını ağırlayan Contemporary Istanbul, 2023’deki 18'inci edisyonunda uluslararası sanat kurumları ilişki ve iş birliklerini The Bass Müzesi’nde yaptığı etkinlikte çok daha genişleteceğinin altı çizildi.

Dünya genelinde dijital ve yeni medya sanatında önemli rol oynayan Türk sanatçılar Refik Anadol’dan Murat Pak’a Güvenç Özel’e kadar bir çok sanatçıya önem veren fuar, bu gecede sanatçı ikilisi ha:ar’ın (Hande Şekerciler ve Arda Yalkın) performans sanatçısı Ekin Bernay ile birlikte ortaya koyduğu yapay zeka odaklı enstalasyonu Mindflow sunuldu.

Davetin ev sahipliğini Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli yaptı. Amerikan Türk Cemiyeti & Contemporary Istanbul’un organizasyonunda gerçekleşen bu etkinlik Türk Hava Yolları, LG OLED evo ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde organize edildi.

Suzan Sabancı Dinçer - Ali Güreli

The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleşen davetteki isimler arasında New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nin Üst Kurul Üyesi Francinelee Hand; üyelerinden Kai Hsu, Ross Dakin, Soledad Picon; bağışçılarından Malena Assing, Claire Powers; İstanbul Modern Müzesi Direktörü Levent Çalıkoğlu;New York The Drawing Center Yönetim Kurulu Üyesi Jane Dresner Sadaka; koleksiyonerlerden Martin Rozenblum,Curb Gardner Joseph Wemple, Daniel Novela, Noa Ishaki, Michael Greene, Kira Streletzki, Faruk Eczacıbaşı, Nezih Barut, Sotheby’s New York’tan Selen Sarıoğlu Sulos; Galeri direktörler ve kurucularından Chanel Host, Victoria Golembiovskaya, Taymour Grahne, Moiz Zilberman Eric Allouche ve Niamh Coghlan, JP Morgan Chase Sanat Koleksiyonu Direktörü ve Küratörü Charlotte Eyerman; küratör Abaseh Mirvali, Julie Walsh; Ruinart Kültür Sanat Direktörü Fabien Valerian; The Art Newspaper editör ve gazetecilerinden Gabriella Angeleti, Rohan Stephens, Osmancan Yerebakan sanatçılardan Alejandro Barona, Feyza Köksal, Elif Uras, Sarp Kerem Yavuz, Ardan Özmenoğlu, Ekin Bernay ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Med Yapım Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy yer aldı.

Laura Gonzalez - Joseph Wemple - Soledad Picon - Curb Gardner - Eugenio Alvarez - Malena Assing

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “Bass Müzesi'nde uluslararası koleksiyonerleri, müze temsilcilerini ve birçok sanatçıyı ağırladık. CI olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptığımız sanat odaklı değerli katkıyı, hiç kesintiye uğratmadan devam ettirmek ve daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Tarihi Haliç’in kültür ve sanat merkezi olma yolunda gelişmesi sonucu İstanbul, dünyanın önde gelen kültür sanat metropolleri arasında yerini almasında hızla ilerlemektedir. Contemporary Istanbul (CI) olarak bir sonraki edisyonumuzu 26 Eylül – 1 Ekim 2023'te Haliç'te, tarihi Osmanlı tersanelerinin bulunduğu Tersane İstanbul'da yeni restore edilmiş tarihi miras olan mekanlarında hazırlanıyoruz ” dedi.

Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “ATS olarak öncelikli hedefimiz ABD ile Türkiye arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek. Sınırları aşan, kültürleri birleştiren ve toplumlar arasında köprüler kuran gücüyle sanatın da bu hedefimizi ileriye taşımada kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle dünyanın en önemli çağdaş sanat fuarı Art Basel Miami çerçevesinde sizlere çağdaş Türk sanatından seçkiler sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Contemporary Istanbul, Türkiye’deki yeni medya sanatına dikkat çekerek bu yıl The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’ne ha:ar’ın 'Mindflow adlı eserini taşıdı.

Mimari, performans, yapay zeka ve CGI teknolojisini harmanlayarak 9 video, 9 ses kanalından oluşan, Mindflow, klasik müziğin kurallara bağlı, geleneksel yapısını doğaçlamayla dönüştürerek 'Yeni Müzik' parçası üretmeyi ve üretim sürecinde yaşananları jeneratif yapılarla görselleştirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka bir kaynak olarak ele alınarak üretilen bu eser, performans sanatçısı Ekin Bernay’ın bedeninden gelen verileri, Lidar tarayıcılarla kaydedilerek bir CGI video üretildi. Bu videoda, hem performans sanatçısının hem de Anadoluya ait İznik çinileri, ortodoks ikonografisi ve tekstil desenlerinin görsel temsili, motion capture verileri ile jeneratif olarak manüple edildi. Borusan Filarmoni Orkestrası üyesi olan Berlin, Londra ve Prag’ın büyük orkestralarda solist olarak yer almış 8 klasik müzik sanatçısı, bu videoyu izleyerek bağımsız doğaçlama performanslar gerçekleştirdi. Bu videoya bakarak doğaçlama yapan her müzisyen ise 360 derece ses veren birer hoparlör ve birer ekran ile temsil ediliyor.

The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nde, Contemporary Istanbul’un teknoloji partneri olan LG’nin OLED evo ekranları ve XBOOM 360 hoparlörleri ile bu çok katmanlı ve kompleks eseri davetliler deneyimledi.