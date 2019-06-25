Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve sanat koleksiyoneri Selman Bilal, 14'üncü edisyon için bir davet verdi. Davette, Türkiye'nin çağdaş sanat dünyasının önde gelen isimleri ağırlandı. Çağdaş sanat koleksiyonerleri, Dalia Garih, Haro Cümbüşyan, Tony Ventura, Emin Hitay Nezih ve Berrak Barut, Hatice ve Ferit Meriçten, Sarp Evliyagil, Oğuz Satıcı, Leyla Pekin; Ata Volkan Alp'in de aralarından olduğu kırktan fazla davetli Selman Bilal'in evinde bir araya geldi.

Contemporary İstanbul kapsamında İstanbul'a davet edilen konuklar, Meksika Tamayo Müzesi Direktörü ve Baş Küratörü, Juan A. Gaitán; Sanat Danışmanı ve koleksiyoner, Patrick Letovsky; Paris Centre Pompidou Kültürel Gelişim Bölümü Yöneticisi, Kathryn Weir; Budapeşte TOBE Galeri Kurucuları, Tomas Opitz ve Beata Pushkas da bu özel davette yer aldı.

Ali Güreli açılış konuşmasında Contemporary İstanbul'un, bölgenin yerel koleksiyonerlerinin de katkılarıyla, güçlü bir pazar haline gelerek çağdaş sanatın yerel ve uluslararası kitleye tanıtılmasına olanak sağlayan bir platform kimliğine bürünmesinde oynadığı rolün altını çizdi; "Geçtiğimiz hafta, dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri olan Art Basel'de birçok sanat profesyoneli ve koleksiyonerle bir araya geldim. Hepsi gelecek aylarda Türkiye'de gerçekleşecek kültürel etkinlikler ve inisiyatifler için oldukça heyecanlıydı. Kengo Kuma tarafından tasarlanan Eskişehir'deki Odun Pazarı Müzesi; Grimshaw Mimarlık ve Vehbi Koç Vakfı tarafından tasarlanan ARTER; Emre Arolat Mimarlık'ın tasarladığı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile beraber; Contemporary İstanbul'un 14'üncü edisyonu ve Nicolas Bourriad küratörlüğündeki 16'ncı İstanbul Bienali İstanbul'a ve Türkiye'ye hareket getirecek. 2021'de ise dünyaca ünlü Mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan İstanbul Modern ve Mimar Han Tümertekin tarafından yenilenen Sadberk Hanım Müzesi şehre renk katacak. Tüm bu projeler İstanbul'un kültür ve sanat dokusuna katkı sağlamanın yanında, global sanat kitlesini şehre çekerek bölgeye ekonomik fayda sağlayacak."