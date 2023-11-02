Çöp Adam'ın Peri'siydi! Elçin Sangu imajını değiştirdi!

STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Büşra Çam, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu yeni imajıyla gündem oldu.

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Elçin Sangu'nun yeni imajına sevenlerinden: "Her şey çok yakışıyor","Kısa saç çok yakışmış","Kısa hali daha güzel olmuş" gibi övgü dolu yorumlar geldi.