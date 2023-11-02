Çöp Adam'ın Peri'siydi! Elçin Sangu imajını değiştirdi!
STAR TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran güzel oyuncu Elçin Sangu imaj değiştirdi. Ünlü ismin tarzına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Büşra Çam, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu yeni imajıyla gündem oldu.
Dizisinin final yapmasının ardından yeni projesine başlamadan önce imajını değiştiren Elçin Sangu'nun uzun saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.
Elçin Sangu'nun yeni imajına sevenlerinden: "Her şey çok yakışıyor","Kısa saç çok yakışmış","Kısa hali daha güzel olmuş" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünden mezun olmuştur. Ünlü ismin yeni projesini sevenleri heyecanla bekliyor.
İşte Elçin Sangu'nun yeni imajı...