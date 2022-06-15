Çöpte bebek cansız bedeni bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Manisa'da çöp konteynerinde bebek cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada battaniyeye sarılı kanlı bebek cansız bedeni gördü.

Kağıt toplayıcısının ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri ve çevresinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.