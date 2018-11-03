Cork City - Dundalk maçı heyecanı

Cork City ve Dundalk, 04 Kasım 2018 Pazar günü İrlanda FAI Kupası Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Cork City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dundalk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 543 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dundalk galibiyet oranı 0.00.

Cork City son haftadaki Bray Wanderers müsabasında 5-1 kazandı.

Dundalk ise Bohemians karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cork City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Cork City, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Dundalk, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundalk 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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