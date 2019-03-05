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Çorlu'da geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından hazırlanan iddianame Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
DHA'nın haberine göre iddianemede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım tutuksuz sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi.
MENFEZ 145 YILLIK ÇIKTI
İddianamede, 'kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafındaki balast ve dolgu zeminin boşalması, hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esneyip açılması ve ikinci vagondan itibaren trenin devrilerek sürüklenmesiyle gerçekleştiği' anlatıldı. İddianamede, altı boşalan kesimde sadece dolgu zeminin kaldığı ifade edilerek, "Balast tabakasının mansap tarafına taşındığı ve hatta uzun mesafelere taşındığı, menfez içinden su akışının devam ettiği, tıkalı olmadığı, yapısal bir hasar oluşmadığı, boşlukta kalan çerçeve yapıda rayda ve traverste bir hasar meydana gelmediği, kırılma olmadığı, askıda kalan çerçevenin tam menfez üzerinde olmadığı, memba tarafına doğru bakıldığında sol tarafında kaldığı, boşlukta kalan çerçevenin son traversin de rayda düşey doğrultuda kalıcı bir sehimin oluştuğu, trenin raydan çıkmaya başladığı noktanın sehimli bölgeden hemen sonra olduğu, menfezin 1,5 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde ve kargir yapıda olduğu, muhtemelen İstanbul- Edirne hattının imal edildiği 1873 yılında yapıldığı, yani yaklaşık 145 yıllık olduğu anlaşılmıştır" denildi.
İddianamede ifadelerine yer verilen sanıkların ise suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.
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