İki Cumhuriyet Savcısı ile 5 bilirkişinin imzasını taşıyan olay yeri inceleme keşif tutanağında 60 kişilik 6 vagon bulunan trende kapasitenin üzerinde yolcu olduğu 6 personel ile Uzunköprü - Halkalı seferini gerçekleştiren trende 563 biletli yolcu bulunduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.
İHA'nın haberine göre, Hakan Bozbulut, Engin Bıçakçı, Bedri Duman, Bekir Sıddık Binboğa Yarman, Mustafa Karaşahin’in bilirkişi olarak imzasının yer aldığı raporda Uzunköprü - Halkalı seferini yapan 12703 kod numaralı yolcu treninin Sarılar yakınlarına geldiği sırada saat 17.15 sıralarında trenin vagonlarından beşinin devrildiğinin öğrenildiği kaydedildi.
Kazanın hemen ardından iki inşaat mühendisi, bir makine mühendisi ve konusunda uzman iki kişiden oluşan toplam 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesinin ardından heyetin kaza gecesi 00:00 sıralarında helikopter yardımıyla olay mahalline geldiği bilgisine de yer verilen tutanakta kazanın ne şekilde yaşandığına dair bilgiler de yer aldı.
Kazada trende kapasitesinin üzerinde yolcu bulunduğu bilgisine de yer verilen raporda şu ibareler yer aldı: “Kazanın 12703 kod numaralı trenin saat 17.15 - 17.18 sıralarında tren yolunun 162. kilometresinde İstanbul istikametine doğru meydana geldiği, olay nedeninin menfezin üzerinde bulunan altyapı malzemesinin aşırı yağış nedeniyle sürüklenmesinden dolayı travers ve rayların alının boşalması ve seyir esnasında fark edilememesi nedeniyle tren kazasının olduğunun değerlendirildiği, toplamda trenin 6 vagon ve 1 lokomotiften oluştuğu vagonların 60 kişilik olduğu devler demiryolları ile yapılan görüşmede toplam kayıtlı Uzunköprü - Halkalı arasında 563 bilet satışının olduğu 393 biletin Muratlı istasyonuna gelmeden kondüktör tarafından kontrol edildiği tren seyir ekibi olarak tren şefi, makinist, ikinci makinist, tren odacısı 2 kondüktör toplamda 6 personelin trende görevli olduğu 17.12 itibariyle Muratlı - Balabanlı istasyonundan hareket ettiği hızının 90 - 110 kilometre hız aralığında seyir ettiği dönemde kazanın olduğu personelin 16.52 itibariyle trenden yer adedinden fazla yolcu vardır ibaresi ile mobil sistemlerine veri girişi yapıldığı, saat 16:50 itibariyle hafta sonu olması ve yolcunun kalabalık olması nedeniyle istasyon ve duraklarsa yolcuların emniyetli inip binmelerini sağlamak amacıyla normalden fazla duruş yapıldığı ve bu da tehire neden olduğu veri girişinin sisteme yapıldığı tespit edilmiştir.”
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