Çorlu’da akraba dehşeti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu’da akraba dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü!
ABONE OL

Çorlu’da akraba dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında çıkan alacak verecek tartışma sonrası F.Ç., üvey teyzesini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü eşini de aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çorlu’da akraba dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü!
Çorlu’da akraba dehşeti!
0:00 / 0:00
İHA

Olay, Muhuttin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. ile 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan F.Ç. teyzesini 12 yerinden bıçaklarken, yabancı uyruklu eşi A.A.’yı da aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Adviye Özgür ise olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özgür’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine giderek konu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından kaçan saldırgan F.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kastamonu ve Samsun okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 10-11 Mart 2022 Kastamonu ve Samsun okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Kastamonu ve Samsun okullar tatil mi?
Son dakika: Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahıs tutuklandı
GÜNDEM Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahıs tutuklandı
Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi
GÜNDEM Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi
Şanlıurfa ve Diyarbakır okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 11 Mart yarın Diyarbakır ve Şanlıurfa okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Diyarbakır'da okullar tatil mi?
CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, ...
Kırklareli ve Tekirdağ okullar tatil mi, Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi mi? 10-11 Mart 2022 Kırklareli ve Tekirdağ okullar tatil oldu mu?
GÜNDEM Kırklareli ve Tekirdağ okullar tatil mi?
Ehliyet sınavında yaptığı yöntem 'yok artık' dedirtti! - Güncel Haberler
GÜNDEM Ehliyet sınavında 'yok artık' dedirtti!
PES! Son dakika: Eşinden şiddet gören kadına kocasına hakaret suçlamasıyla dava! - Güncel haberler
GÜNDEM Eşinden şiddet gören kadına hakaret davası!
İstanbul'da kar yağışı trafiği etkiledi! İstanbul yol durumu ve trafik haritası
GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı trafiği etkiledi!
Metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
GÜNDEM Metrobüs güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.