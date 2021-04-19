HABERTURK.COM

Osmanlı İmparatorluğu'nda 'şehzadeler diyarı' olarak nitelendirilen Amasya'nın simge eserlerinden Mehmet Paşa Camii, Artvin’de yapımı tamamlanan Şehitlik Köyü Camii’ne esin kaynağı oldu. Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Öğretim Görevlileri Osman Çakıroğlu ve Gökhan Bayyurt, Mehmet Paşa Camii'ni ilham alarak memleketlerindeki Şehitlik Köyü Camii'ni yeni tasarımına kavuşturdu.

"OSMANLI MİMARİSİNİN NADİDE ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Çakıroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Artvin’imizde yeni yapılan bir camimiz var ve bu camimizde geleneksel mimari ve eski Osmanlı mimarisinden esinlenerek bir minber, bir dış ana kapı, bir mihrap ihtiyacı doğmuştu. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak biz de bu camimize katkı sağlamak istedik. Amasya’da bulunan Mehmet Paşa Camii’ni örnek aldık. Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Mehmet Paşa Camii şehzadeler kenti Amasya’da bulunuyor. II. Beyazıt döneminde Şehzade Ahmet’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Mehmet Paşa Camii’nin minberi Osmanlı figürlerinin sergilendiği en nadide minberlerden biridir. Biz de onu örnek aldık. Şehitlik Köyü Camii’nin mihrabında o figürleri, desenleri ve İslami arabesk sanatını kullanarak Mehmet Paşa Camii’nin figürlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık olarak 5 aylık bir zamanda yüzde 80’ini tamamladık. Bu minberde, mihrapta, dış ana kapılarda, süslemelerde ve bezemelerde; iki öğretim görevlimizin -Gökhan Hocamız ve ben-, tekniker arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin emekleri var. Bu süreçte ekibimizle iş birliği içerisinde çalışarak güzel bir eser çıkarmaya çalıştık"

"BU CAMİDE AHŞAP İŞÇİLİĞİNİ ÖN PLANA ÇIKARDIK"

Minberin yaklaşık olarak kubbeyle birlikte 7 metre boy ve 5 metre eninde olduğunu belirten Çakıroğlu “Ecdadımız 15. yüzyılda beyaz ve yeşil mermer kullanarak taş ve mermer işçiliği üzerinde yoğunlaşmış, biz ise bu camimizde ahşap işçiliğini ön plana çıkardık” diye konuştu. Çakıroğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Artvin Çoruh Üniversitesi olarak üstlendiğimiz Şehitlik Köyü Camii’mizin minberi ve mihrabı dışında ana kapımızın tasarımını da yapmış bulunuyoruz. Ana kapımız 3.40 boyunda 150 cm eninde olmakla birlikte tamamen masif ağaç kullanılarak tasarlanmıştır. Kapının ham maddesi olarak sapelli ağacı ve dış budak ağacından yararlanılmıştır. Kapıda bulunan motifleri tasarlarken minberdeki motifleri, İslami figürleri, İslami arabesk sanatını ve Selçuklu mimarisinden yararlandık. Bu tasarımımızda üst tarafta bulunan âyet-i kerimede “Ey bütün kapıları açan Allah’ım, bize hayırlı kapılar aç” mealinde bir işleme yaptık. Bu işleme tamamen el işçiliği ve dış budak ağacından yapılmış bir işlemdir”

OSMANLI'DA BİBLO GİBİ BİR ESER: MEHMET PAŞA CAMİİ

15. yüzyılda temelleri atılan Mehmet Paşa Camii, II. Beyazıt döneminde oğlu şehzade Ahmed’in lalası Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. İçerisindeki minberin ihtişamı ön plana çıkmaktadır. Yeşil ve Beyaz mermer üzerine taş işçiliği uygulanarak çeşitli figürlerle (yaprak, dal, çiçek) İslami arabesk sanatı uygulanmıştır.

Minberin kapısı çok değerli olduğundan bu kapı yerinden sökülüp İngiltere’ye kaçılırmış daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından geri alınarak Ankara Vakıflar Müdürlüğünde sergilenmektedir.