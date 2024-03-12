Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da hastane bahçesinde ateş açıldı: 8 zanlı tutuklandı

        Çorum'da hastane bahçesinde ateş açıldı: 8 zanlı tutuklandı

        Çorum'da 2 kişiyi darbettikten sonra kaldırıldıkları hastaneye giden ve hastanenin bahçesinde silahla havaya ateş eden 8 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 06:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 06:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane bahçesinde ateş açıldı: 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da 2 kişinin darbedilmesi ve hastane bahçesinde silahla ateş edilmesi olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.

        Akkent Mahallesi'nde darbettikleri E.B. ve R.G'yi takip ederek geldikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahla havaya ateş ettikleri öne sürülen M.C, S.Y, A.Ö, A.Y, E.C.K, U.K, Y.Y. ve İ.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, hakimlikçe "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.

        Akkent Mahallesi'nde 10 Mart'ta darbedilen E.B. ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti. Darbettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabancayla ateş ederek kaçmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #çorum
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        7 yaşındaki Solin Aktürk yaşam mücadelesini kaybetti
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası