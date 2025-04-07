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        Haberler Gündem Çorum'da inşaat halindeki binada istiflenmiş plastik su boruları yandı - Güncel haberler

        Çorum'da inşaat halindeki binada istiflenmiş plastik su boruları yandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, yapımı devam eden inşaat halindeki binada kullanılmak üzere bir odaya istif edilmiş çok sayıda plastik su boruları alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:39
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        İstiflenmiş plastik su boruları yandı
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        Yangın saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Binanın birinci katından alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürürken, çok sayıda plastik su borusu yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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