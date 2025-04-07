Çorum'da inşaat halindeki binada istiflenmiş plastik su boruları yandı Çorum'un Alaca ilçesinde, yapımı devam eden inşaat halindeki binada kullanılmak üzere bir odaya istif edilmiş çok sayıda plastik su boruları alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:39 facebook

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