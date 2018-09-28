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Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Çorum'da karında şişlik şikayetiyle hastaneye giden hastadan 13 kilo tümör çıkarıldı

Çorum'daki Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karında şişlik, nefes alamama şikâyeti ile başvuran 72 yaşındaki bir hasta Genel Cerrahi kliniğinde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen hastanın karnından 13.5 kilo ağırlığındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı

28.09.2018 - 11:06 | Güncelleme: İHA

Çorum’da ameliyat edilen bir hastanın karnından 13.5 kilo ağırlığındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı.

Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karında şişlik, nefes alamama şikâyeti ile başvuran 72 yaşındaki bir hasta Genel Cerrahi kliniğinde tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre; Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner ve Op. Dr. Ramazan Topçu ile genel cerrahi ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyat hastanın karnından 13. 5 kilo ağırlığında, 35 santimetre boyunda ve 26 santimetre eninde dev tümör çıkartıldı.

Ameliyata ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek teknik olarak oldukça zor olan bu tür ameliyatların genel cerrahi kliniğinde başarıyla yapıldığını belirtti.

Tıp literatürü incelendiğinde bu boyut ve ağırlığa ulaşan, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip sağlığına kavuşan nadir vakalar olduğunu anlatan Doç. Dr. Şahiner, “Ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Hastamız tekrar sağlığına kavuştu” dedi.

Doç. Dr. Şahiner, çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çıkarılması çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarının Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmasının Çorum ve bölge adına gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum’da yapılan nitelikli ve başarılı ameliyatların hastaların sağlığına kavuşmasında çok önemli rolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Tıp Fakültesindeki öğretim elemanlarımız, alanında uzman hekimler ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda hastanenin çok önemli başarılara imza attığının altını çizdi.

Alkan, özverili çalışmalarından dolayı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner ve Op. Dr. Ramazan Topçu ve klnik personeline teşekkür etti.

 

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