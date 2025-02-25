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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da metruk evde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum'da metruk evde cansız beden bulundu

        Çorum'da bir metruk evde, 34 yaşındaki Rıza Bayram'a ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:45
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        Metruk evde cansız beden bulundu
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        Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu.

        AA'nın haberine göre; Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki kullanılmayan evde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Rıza Bayram (34) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk kontrolde kesi ya da darp izine rastlanmayan Bayram'ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #çorum
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