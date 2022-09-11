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Çorum'daki korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

Otomobilin beton elektrik diğerine çarpması sonucu ikiye bölündüğü kazada sürücü olay yerinde, 3 aylık oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çorum'daki korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
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İHA

Çorum'da, kontrolden çıkarak otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Kaza, Osmancık caddesi Bayat Gediği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Gazi Tütüncü yönetimindeki otomobil, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

3 PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Nisanur Tütüncü (20), oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü (9) ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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