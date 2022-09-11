Korkunç kazada 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.