Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

ÇORUM’un İskilip ilçesinde Murat Cankal (42), 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun (42) eşi Fatih Sungurlu (45) ile kavgayı ayırmaya çalışan onun komşusu Ramazan (50) ve Şerife Balaban (52) çiftini bıçakladı. Sungurlu ile Şerife Balaban yaşamını yitirdi, Ramazan Balaban ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Murat Cankal, belindeki bıçağı çıkarıp, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini bıçakladı. Emine Sungurlu ise kaçtı.