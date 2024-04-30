Bayat'tan öğrenciler okçulukta derece elde etti

Antrenör Uğur Altuncu ve Sefa Bayram nezaretinde katıldıkları şampiyonada derece elde eden B erkek takımı, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil edecek.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde A-B kız ve erkek gruplarında düzenlenen müsabakalarda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi B erkek takımı ikincilik, kız takımı da beşincilik elde etti.

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