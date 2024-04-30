Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren kişi müebbet hapse çarptırıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde, tüfekle ateş ederek öldürdüğü husumetlisini traktör kazası süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren kişi müebbet hapse çarptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde, tüfekle ateş ederek öldürdüğü husumetlisini traktör kazası süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis verildi.

        Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sefer Öztürk'ü (41) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mustafa Karaçam (45) ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın "kasten ya da tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ve cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

        Sanık Karaçam'ın avukatları ise sanığın tüfeği öldürme kastı olmadan ateşlediğini, maktulün olay sırasında traktörü üzerine sürmesinden dolayı meşru müdafaa için ateş ettiğini, bu nedenle ilgili maddelerden ceza verilmesini talep etti.

        Karaçam da olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

        Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaçam'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

        - Olayın geçmişi

        İskilip'in Seki köyünde yaşayan Sefer Öztürk'ün cansız bedeni, 22 Ekim'de odun kesmek için gittiği ormanlık alanda devrilmiş traktör römorkunun altında bulunmuştu.

        Trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan Öztürk'ün ölümüne ilişkin araştırma yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bu kişinin karın bölgesinde ateşli silah yarası tespit etmişti.

        Öztürk'e yapılan otopside ateşli silah yarasının kesinleşmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, maktulü arazi anlaşmazlığı nedeniyle tüfekle vurup olayı kaza süsü vererek örtbas etmeye çalıştığı anlaşılan Mustafa Karaçam tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Laçin Kaymakamı Şimşek, öğrencilerle kitap okudu
        Laçin Kaymakamı Şimşek, öğrencilerle kitap okudu
        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı
        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı
        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:
        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi: