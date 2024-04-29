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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, lig sıralamasında üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:45
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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:
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        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, lig sıralamasında üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını bildirdi.

        Özbalta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'daki maçın kendileri için zor geçtiğini belirtti.

        Kaybettikleri için üzüldüklerini ancak kazanımlar sağladıklarını aktaran Özbalta, "Gönül isterdi ki konumumuzu koruyalım ama olmadı, üzgünüz. Her zaman söylediğim gibi takımımızı buralara getiren oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra da daha çok çalışıp, bu şehre, taraftarlara bugüne kadar yaşattıkları sevinçleri tekrar yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

        Oyuncularının samimi ve saygıdeğer olduğunun altını çizen Özbalta, sezon sonunda netice ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyacağını kaydetti.

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