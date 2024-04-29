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        İskilip Meslek Yüksekokulu binası inşaatında birinci etap tamamlandı

        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:12
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        İskilip Meslek Yüksekokulu binası inşaatında birinci etap tamamlandı
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        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu binasında inşaat çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

        Binanın ikmal inşaatı için 24 Mayıs'ta yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firmanın çalışmaları sürüyor.

        Yüklenici firma yetkilisi Harun Diken, AA muhabirine, 4 katlı binanın ilk 2 katını tamamladıklarını söyledi. Kalan iki kat için çalışmaların devam ettiğini belirten Diken, kalabalık bir ekiple çalıştıklarını bildirdi.

        İşi vaktinde tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Diken, binayı haziranda tamamlayarak üniversiteye teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

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