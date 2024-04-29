Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre R.U, Saray köyündeki 2 katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.
İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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