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        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:56
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        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre R.U, Saray köyündeki 2 katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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