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        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen karavandaki iki Alman vatandaşı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:58
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        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen karavandaki iki Alman vatandaşı yaralandı.

        Stefan Simon (49) idaresindeki KO VN 167 Almanya plakalı karavan, Çorum-Alaca kara yolu Alacahöyük Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve eşi Raiola Simon, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada yaralanan çiftin köpeği Frida da ilçedeki bir veterinerde tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, karavanın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Alman çiftin Kapadokya'dan Gürcistan'a seyahat ettiği öğrenildi.

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