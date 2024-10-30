Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katında bulunan Ferruh T'ye ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binada bulunan 2 dairede yaşayanlar tahliye edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fırında maddi hasar oluştu.
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