Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.
Antrenmana, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil katılmadı.
Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.