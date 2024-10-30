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        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:54
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        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.

        Antrenmana, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil katılmadı.

        Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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