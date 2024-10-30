Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil katılmadı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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