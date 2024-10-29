Çorum'da Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler "Ay-yıldız koreografisi" yaptı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarında öğrenciler tarafından "Ay Yıldız" koreografisi oluşturuldu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Stadı'nda tören düzenlendi.

Mecitözü Kaymakamı Fatmagül Nayman, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Milletimizin tarih yolculuğunda önemli yeri olan ve milletimiz adına yeni ufuklar açan Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." dedi.