Boğazkale'de doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da konuşmalarında, doğalgazın ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçeye doğal gaz kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip ilçede doğal gaz kullanımının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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