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        Boğazkale'de doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:39
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        Boğazkale'de doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi
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        Çorum’un Boğazkale ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

        Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından doğal gaz, halkın kullanımına sunuldu.

        Yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip ilçede doğal gaz kullanımının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçeye doğal gaz kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da konuşmalarında, doğalgazın ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

        Törende konuşmaların ardından dua edilerek, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman tarafından gaz meşalesi yakıldı.

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