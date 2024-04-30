Laçin Kaymakamı Şimşek, öğrencilerle kitap okudu
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.
Şimşek, Laçin İlçe Halk Kütüphanesince düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.
Burada öğrencilerle kitap okuyan Şimşek, öğrencilere kitap okumanın faydalarını da anlattı.
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe kütüphane yöneticileri de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.