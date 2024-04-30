Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Laçin Kaymakamı Şimşek, öğrencilerle kitap okudu

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laçin Kaymakamı Şimşek, öğrencilerle kitap okudu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.

        Şimşek, Laçin İlçe Halk Kütüphanesince düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Burada öğrencilerle kitap okuyan Şimşek, öğrencilere kitap okumanın faydalarını da anlattı.

        Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe kütüphane yöneticileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı
        Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı
        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da çatıdan düşen kişi yaralandı
        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:
        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Erzurumspor FK maçını değerlendirdi:
        İskilip Meslek Yüksekokulu binası inşaatında birinci etap tamamlandı
        İskilip Meslek Yüksekokulu binası inşaatında birinci etap tamamlandı