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        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

        ÇORUM'da, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Nazlı Baskın (32) ile kızı Eylül Baskın (14) hayatını kaybetti, diğer kızı Elif Baskın (9) ile 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:40
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        Kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
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        ÇORUM’da, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Nazlı Baskın (32) ile kızı Eylül Baskın (14) hayatını kaybetti, diğer kızı Elif Baskın (9) ile 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam Çorum İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü’nde meydana geldi. Nazlı Baskın idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı 19 DE 280 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Eylül Baskın, Elif Baskın ve İsmail Başar (40) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Elif Baskın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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