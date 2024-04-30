Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Okçu idaresindeki 19 AAV 632 plakalı traktör, Küre köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Okçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Okçu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Boğazönü köyünde yaşayan Okçu'nun, traktörüne Küre köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan yakıt almak için evden çıktığı öğrenildi.
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