Alaca'da 350 fidan toprakla buluşturuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu kampüsünde gerçekleştirilen törende Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, öğrencilerle 350 fidan dikti.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

İlçede ağaçlandırma seferberliği kapsamında Alaca Orman İşletme Müdürlüğünce de vatandaşlara 700 karaçam ve 700 servi fidanı dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.