Çorum FK-Altay maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay'ı 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 6 hafta sonra elde edilen galibiyetin camia için çok iyi olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay'ı 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 6 hafta sonra elde edilen galibiyetin camia için çok iyi olduğunu söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor maçı sonrası lige verilen arada yaptıkları antrenmanlarda kendi oyun felsefesini ve sistemini oyunculara aktardığını söyledi.

Oyuncuların Altay maçında isteklerini yerine getirdiğini belirten Özbalta, şunları söyledi:

"Çok güzel bir dakikada gelen gol, oyun disiplininden kopmayan oyuncu arkadaşlarım, giren oyuncuların da katkı sağlamasıyla çok net bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda çok mutluyum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok özverili ve dikkatlilerdi. Taktiksel sadakate son dakikaya kadar uymaları önemli. Takım savunmasında tabii ki geliştirmemiz gereken yönler var."

İyi bir galibiyet aldıklarının altını çizen Özbalta, "5-6 haftadır kazanamıyorduk, onun üzerinden bu galibiyet hem camiamız hem Başkanımız Oğuzhan Yalçın, bizler, taraftarlar yani herkes için çok iyi oldu diye düşünüyorum. Galibiyeti Çorum halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Altay cephesi

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise oyuncuların görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Puan ve puanlar için gelmiştik. Nitekim ilk devre gerçekten oyun hakimiyeti bizdeydi. İkinci devre başladığında 15 dakika devam ederken oyunumuz, duran top döndü ve golü yedikten sonra oyun sistemi bozuldu. Oyuncularımız gereken görevlerini gole kadar uyguladı ama futbolda gol çok önemli. Golden sonra da kontradan ikinci golü yiyince tamamen oyundan koptuk." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK maçının ilk yarısındaki oyun tarzını bundan sonraki maçlarda 90 dakikaya yaymayı hedeflediklerini aktaran Göksu, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Aynı ilk devredeki oyunu 90 dakikaya yaydığımızda inşallah bundan sonraki müsabakalarda puan ve puanlar alarak biraz daha üst sıralara çıkacağız." dedi.

Maç esnasında taraftarların "Altay kümeye" şeklinde tezahürat yaptığını hatırlatan Göksu, "Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Altay takımı büyük Altay'dır. Seyirci durmadan 'Altay kümeye' dedi ama bu Altay takımı kümede kaldığı zaman inşallah söylediklerine pişman olurlar." ifadelerini kullandı.