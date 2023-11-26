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        Çorum'da fırtınada çatıya yıldırım düştü

        Çorum'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:51
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        Çorum'da fırtınada çatıya yıldırım düştü
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        Çorum'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

        Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte Bağcılar 1. Cadde'deki bir binanın çatısına yıldırım düştü.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yıldırım isabet eden çatıdaki baca yıkıldı.

        Hamidiye 1. Sokak'ta ise kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle ayrıca Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınlarındaki yön tabelaları ile Gazi Caddesi eski Çimento Fabrikası civarındaki reklam panoları devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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