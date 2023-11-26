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        Çorum'da ikamette çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da bir ikamette çıkan yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:22
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        Çorum'da ikamette çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'da bir ikamette çıkan yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

        Gulabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak’taki apartman dairesinde, soba bacasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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