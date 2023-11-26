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        Çorum'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Çorum'da minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:35
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        Çorum'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
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        Çorum'da minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Emirhan Elvan S. (18) idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüs, Eşrefhoca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Almila Y'ye (16) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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