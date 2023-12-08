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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı

        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:33
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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı
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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesince inşa edilen yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya, 81 ilden 44 takımda 350 sporcu katılıyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonalara yaşayan şampiyon güreşçilerin adını vermeyi kararlaştırdıklarını, bu kapsamda ilk organizasyona da Nazmi Avluca'nın ismini verdiklerini söyledi.

        Çorum'un yeni spor salonunda ilk organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Salman, "Salonumuz yeni, siftahı güreşle yapıyoruz. Burada Türk güreşine verilen kıymeti de anlıyoruz. İlk organizasyon güreşle yapıldı, bundan sonra inşallah farklı faaliyetlerimizle devam edecek." dedi.

        Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde birçok altyapı tesisi yapıldığını dile getiren Salman, "Biz sahada olduğumuz için bunu daha iyi anlıyoruz. Devlet büyüklerimize minnettarız. Allah onlardan bin kez razı olsun. Türk sporu devletiyle birlikte büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

        Türkiye şampiyonasının olimpiyat hazırlıklarının bir basamağı olduğuna işaret eden Salman, "Önümüzde olimpiyatlar var. Burası ilk ayağı, sonra turnuvalarımız ve Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyatlarda 2 kotamız var grekoromende. Bundan sonra 4'e, 5'e çıkarma ve Paris'ten Allah izin verirse Türk sporunun neferi olan güreş branşında daha önce olduğu gibi bundan sonra da altın madalyaları ülkemize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Salman, daha önce de Çorum'da şampiyonalar düzenlediklerini, kentin yöneticilerinden büyük destek gördüklerini sözlerine ekledi.

        Şampiyonanın ilk gününde 60, 67, 77, 82 ve 130 kilolarda müsabakalar yapılıyor.

        Organizasyon, 10 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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