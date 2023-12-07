GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı.
Zanlı M.Y. (14), Eğridere Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi G.K'yi (19) tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırı sırasında yakında bulunan esnaf İ.K. (55) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı ise polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.
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