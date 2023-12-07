OKA, Boğazkale'de turizm potansiyelini artırmak için projelere mali destek verecek Hititlerin Başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hazırlanan 2 proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından destek almaya hak kazandı.

Hititlerin Başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hazırlanan 2 proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından destek almaya hak kazandı.

Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Müzesince yürütülen "Boğazköy Müzesi-Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi" ve "Hitit Köyü Bina Sağlıklaştırma Projesi" için Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu’nda, protokol imza töreni düzenlendi.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Boğazkale'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Boğazkale'nin Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititlere ev sahipliği yapmasından dolayı turizm açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Yıldız, "İlçemizde turizm altyapısının güçlendirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması ve ilçe ekonomisine katkısının en üst düzeyde gerçekleşmesi amacıyla çalışlarımız devam etmektedir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2023 yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan her iki projemizin de hayırlara vesile olmasını diliyor, proje ekibine ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İmza töreninin ardından proje kapsamında onarım yapılacak Hitit Köyü binası incelendi.

Törene OKA Çorum Destek Ofisinden Musa Erdal ve Tuğba Purtul Kılıç, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş de katıldı.

- İlçe halkına eğitim verilecek

"Boğazköy Müzesi-Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi" ile ilçede turistlere temas eden kamu görevlileri ve vatandaşlara müzecilik ve alan yönetimi hakkında 2 hafta sürecek eğitim verilecek.

Proje kapsamında ayrıca bölgedeki turizm değerlerinin tanıtıldığı dijital turizm haritası hazırlanacak.

Hitit Köyü Bina Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde ise geçmişte OKA'nın mali desteğiyle inşa edilen, üzerinde Hitit figürlerinin yer aldığı binada iklim şartları nedeniyle meydana gelen hasar onarılacak.