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        GÜNCELLEME - Çorum'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Çorum'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 00:04
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        GÜNCELLEME - Çorum'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        Çorum'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Akkent 4. Cadde'deki bir evde Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cinayet zanlısı Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesiyle geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kavga sırasında evde bulunduğu iddia edilen E.H.M. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed K. tutuklandı, E.H.M. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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