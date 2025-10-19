Habertürk
        Çorum Haberleri

        Laçin'de avcılık kursu düzenlendi

        Çorum'un Laçin ilçesinde avcılık kursu düzenlendi.

        19.10.2025 - 09:46
        Laçin'de avcılık kursu düzenlendi
        Çorum'un Laçin ilçesinde avcılık kursu düzenlendi.

        Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünce organize edilen eğitimde Yusuf Aygüneş, katılımcılara Avlak alanları, av kuralları ve ilgili kanunlar hakkında bilgi verdi.

        Eğitimin ardından kursiyerler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan kursiyerler avcılık belgesi almaya hak kazanacak.

