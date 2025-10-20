Çorum'da otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.
Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.
A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.