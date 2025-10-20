Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü

        Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan ve atık malzemelere sıçrayarak büyüyen yangın söndürüldü.

        A.F.İ. idaresindeki 19 ADD 399 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 9. Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Sürücünün kenara çekerek indiği aracı kısa sürede saran alevler, çevrede bulunan atık malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
        Çorum'da bir kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
        CHP Çorum İl Başkanlığına Dinçer Solmaz yeniden seçildi
        CHP Çorum İl Başkanlığına Dinçer Solmaz yeniden seçildi
        Çorum'da "Kim Var? Sanat Var!" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da "Kim Var? Sanat Var!" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor
        Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor
        Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi yakalandı
        Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi yakalandı