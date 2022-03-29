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2022 ÇORUM İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:49 06:16 12:49 16:23 19:12 20:33 2 03.04.2022 Pazar 04:47 06:14 12:49 16:23 19:13 20:34 3 04.04.2022 Pazartesi 04:45 06:13 12:48 16:24 19:14 20:36 4 05.04.2022 Salı 04:43 06:11 12:48 16:24 19:15 20:37 5 06.04.2022 Çarşamba 04:42 06:09 12:48 16:24 19:16 20:38 6 07.04.2022 Perşembe 04:40 06:08 12:47 16:25 19:17 20:40 7 08.04.2022 Cuma 04:38 06:06 12:47 16:25 19:18 20:41 8 09.04.2022 Cumartesi 04:36 06:05 12:47 16:26 19:19 20:42 9 10.04.2022 Pazar 04:34 06:03 12:47 16:26 19:20 20:43 10 11.04.2022 Pazartesi 04:32 06:01 12:46 16:26 19:21 20:45 11 12.04.2022 Salı 04:30 06:00 12:46 16:27 19:22 20:46 12 13.04.2022 Çarşamba 04:28 05:58 12:46 16:27 19:23 20:47 13 14.04.2022 Perşembe 04:26 05:57 12:46 16:27 19:24 20:49 14 15.04.2022 Cuma 04:25 05:55 12:45 16:28 19:25 20:50 15 16.04.2022 Cumartesi 04:23 05:54 12:45 16:28 19:27 20:52 16 17.04.2022 Pazar 04:21 05:52 12:45 16:28 19:28 20:53 17 18.04.2022 Pazartesi 04:19 05:51 12:45 16:28 19:29 20:54 18 19.04.2022 Salı 04:17 05:49 12:44 16:29 19:30 20:56 19 20.04.2022 Çarşamba 04:15 05:48 12:44 16:29 19:31 20:57 20 21.04.2022 Perşembe 04:13 05:46 12:44 16:29 19:32 20:58 21 22.04.2022 Cuma 04:11 05:45 12:44 16:30 19:33 21:00 22 23.04.2022 Cumartesi 04:10 05:43 12:44 16:30 19:34 21:01 23 24.04.2022 Pazar 04:08 05:42 12:43 16:30 19:35 21:03 24 25.04.2022 Pazartesi 04:06 05:41 12:43 16:31 19:36 21:04 25 26.04.2022 Salı 04:04 05:39 12:43 16:31 19:37 21:06 26 27.04.2022 Çarşamba 04:02 05:38 12:43 16:31 19:38 21:07
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:00 05:37 12:43 16:31 19:39 21:09 28 29.04.2022 Cuma 03:59 05:35 12:43 16:32 19:40 21:10 29 30.04.2022 Cumartesi 03:57 05:34 12:42 16:32 19:41 21:11 30 01.05.2022 Pazar 03:55 05:33 12:42 16:32 19:42 21:13
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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