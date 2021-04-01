Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları anıldı 0:00 / 0:00

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Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge isim haline geldi.

26-27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük Kongresi'nde, Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği gün olan 1 Nisan'ın COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu kapsamda bugün saat 12.30'da (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun da görev yeri olan) İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) giriş kapısı önünde kaybettiğimiz hekimler ve sağlık çalışanları için saygı duruşu ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Okmeydanı'nda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki anmaya katılan sağlık çalışanları, saygı duruşunda bulundu.

Başhekim Yardımcısı Ömer Aydın, Cemil Taşçıoğlu ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin unutulmadığını söyledi.

Saygı duruşu ve anma etkinliği başka hastenelerde de gerçekleştirildi.