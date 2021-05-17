Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

İngiltere'de koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor. Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek
BBC TÜRKÇE
- PA Media

Birleşik Krallık'ta koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor. Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Başbakan Boris Johnson, insanların koronavirüs sebebiyle durdurduğu hayatlarına yeniden başlamaları gerektiğini söyledi.

Herkesin yine de dikkatli olmak konusunda uyaran Johnson, insanları haftada iki kez test yaptırmaya, hijyen kurallarına uymaya ve vakti geldiğinde de aşı olmaya çağırdı.

Kapanma döneminden çıkarak büyük bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirten Johnson, "Ancak bir sonraki adımını büyük bir dikkatle atmalıyız. Bugün yeni özgürlüklerimizin tadını çıkarırken virüsü uzak tutmak adına herkesi dikkatli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.

İngiltere ve İskoçya'da herkes, semptom göstermese dahi 30 dakikada sonuç verebilen test kitlerini ücretsiz sipariş verebiliyor. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise bu imkan evden çalışamayan kişiler için geçerli.

- PA Media

Normalleşme nasıl sağlanacak?

Birleşik Krallık'ta bugün itibarıyla yeni döneme geçilse de süreç İngiltere, İskoçya ve Galler'de farklı şekilde uygulanacak. Artan vakalar sebebiyle İskoçya'nın Glasgow ve Moray bölgelerinde kısıtlamalar kaldırılmayacak.

İngiltere

  • Dış mekanlarda 30 kişiye kadar, iç mekanlarda ise en fazla altı kişi ya da iki hanehalkı üyelerinin buluşması mümkün olacak. Gecelik konaklamalar serbest olacak.
  • Kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.
  • Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller kapılarını aylar sonra açacak.
  • Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek.
  • Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek.

İskoçya (Glasgow ve Moray hariç):

  • Dış mekanlarda 8 kişiye kadar, iç mekanlarda üç hanehalkından 6 kişiye kadar buluşmak mümkün olacak.
  • Pub ve restoranlar 22.30'a kadar iç mekanlarda içki servis edebilecek.
  • Sinema ve tiyatrolar yeniden açılacak. Bu mekanlarda kapalı alanda 100 kişiye kadar etkinlikler mümkün olabilecek.

Galler:

  • Publar ve restoranların iç mekanları yeniden açılabilecek ve insanlar buralarda 6 kişiye kadar buluşabilecek.
  • Oteller, sinemalar, bowling salonları, müzeler, galeriler ve tiyatrolar yeniden açılacak.

Üç ülkede de yurt dışı tatillerine izin verilecek.

Kuzey İrlanda, kısıtlamaları kaldırmayı 20 Mayıs'ta gözden geçirecek.

36,5 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını oldu

Resmi verilere göre Birleşik Krallık'ta son 24 saatte bin 926 Covid vakası kaydedilirken, 4 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ta 36,5 milyondan fazla insan ilk doz Covid-19 aşısını oldu. İki doz aşı olan insan sayısı ise 20,1 milyona ulaştı.

Bugün itibarıyla, yurtdışına seyahat edecekler, aşı olduklarını kanıtlamak için "NHS Covid-19" telefon uygulamasından farklı olarak "NHS" uygulamasını kullanabilecek.

- Reuters

Analiz: İncelemeler devam edecek

Hugh Pym - Sağlık Editörü

Bakanlar ve sağlık danışmanları Hindistan varyantının ne kadar hızlı yayıldığı da dahil olmak üzere süregelen bazı belirsizliklerden endişe duyuyor.

Varyanttan en çok etkilenen bölgelerde sağlık sistemi üzerindeki etki bu hafta ve önümüzdeki hafta yakından incelenecek.

Yetkililer, bugün kaldırılacak kısıtlamaların sonuçlarını izlemek için hazırlandılar. Daha fazla insanın etkileşim altında olması sonucunda vaka sayılarının artması muhtemel.

Bakanların aktardığına göre, Oxford Üniversitesinden alınan ön laboratuvar verileri, aşıların Hindistan varyantına karşı etkili olacağını öne sürüyor.

Ancak bakanlar aşılama programını virüsün önünde tutmak için bir yarış olduğunu vurguluyor.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, İngiltere'deki 35 yaş ve üstü kişilere de ilk doz aşı vurulmaya başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüdü
BBCLondra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye ...
Yunanistan turizme kapılarını açtı
BBCYunanistan turizme kapılarını açtı
Jeff Bezos ve süper lüks yatların gizli dünyası
BBCJeff Bezos ve süper lüks yatların gizli dünyası
Çin'de doğum oranı azalıyor, nüfus yapısı değişiyor
BBCÇin'de doğum oranı azalıyor, nüfus yapısı değişiyor
Covid: İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin telefon uygulaması aşı sertifikası olacak
BBCCovid: İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin ...
Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı
BBCCovid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının ...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech aşısının ergenlik çağındakilere yapılmasına onay!
BBCCovid salgınıyla savaşta büyük adım!
SON DAKİKA: ABD'de ülkenin en büyük boru hattına siber saldırı! Akaryakıt karayoluyla taşınacak! - Haberler
BBCABD'nin en büyük boru hattına siber saldırı!
SON DAKİKA: '68 yıl sonra cezaevinden tahliye olmak yeniden doğmak gibiydi.' - Haberler
BBC68 yıl sonra cezaevinden tahliye oldu!
Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor
BBCThames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, ...