Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı

İtalya'da bir doktor, iki Covid-19 hastasını ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Hastanedeki yatakları boşaltmak için hastaları öldürdüğü öne sürülen doktor ise suçlamaları reddediyor. Hastanedeki görevinden uzaklaştırılan doktorun yarın sorgu hakiminin karşısına çıkması bekleniyor.

Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İtalya'da bir doktor, iki Covid-19 hastasını ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Hastanedeki yatakları boşaltmak için hastaları öldürdüğü öne sürülen doktor, suçlamaları reddediyor. Hastanedeki görevinden uzaklaştırılan doktorun yarın sorgu hakiminin karşısına çıkması bekleniyor.

47 yaşındaki Doktor Carlo Mosca, İtalya'da geçen Şubat ayında başlayan ilk dalgada en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya'da görev yapıyordu.

Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi'nin acil servis başhekimi olan Mosca'ya yönelik suçlamalar geçen yılın Mart ayına dayanıyor.

Mart 2020'de salgının ilk dalgasına hazırlıksız yakalanan bölge hastanelerinde doluluk oranları kritik düzeylere ulaşmıştı.

Doktor Mosca'nın Mart ayında tedavileriyle ilgilendiği 80 yaşındaki Angelo Paletti ve 61 yaşındaki Natale Bassi, hastaneye kaldırılmalarından kısa süre sonra hayatlarını kaybetti.

'Şüpheli ölümleri hemşireler fark etti'

İtalyan basınındaki haberlere göre bu ölümlerin şüpheli olduğu, hemşireler tarafından fark edildi.

Hemşireler doktorun, normalde hastaları solunum cihazına bağlamadan önce kullanılan anestezi ilaçlarından kullandığını ancak bu ilaçları hasta kayıtlarına girmediğini fark etti.

Hemşirelerden birinin başka bir hemşireye yolladığı WhatsApp mesajında, "Sırf o yatakları boşaltmak istiyor diye hastaları öldüremem" diye yazdığı, diğer hemşirenin de "Ben de yapmam, bu adam deli" diye yanıt verdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, hastanede ölen Covid-19 hastalarının dosyaları incelemeye alındı ve durumu şüpheli görünenler üzerinde otopsi yapıldı.

İki hastanın otopsisinde, anestezi ve kas gevşetici ilaç bulundu. Ancak bu hastaların klinik dosyalarında bu ilaçların kullanıldığına dair kayda rastlanmadı.

Söz konusu ilaçların hastaları entübe etmeden önce kullanılabildiği ancak belli prosedürler ve dozlar dışına çıkılırsa ölüme yol açabildiği belirtiliyor.

'Hastaları acı dolu bir ölüme götürdü'

Ev hapsinde gözaltı kararı veren ön soruşturma hakimi Angela Corvi, Doktor Mosca'nın uyguladığı ilaç karışımının hastaları acı dolu bir ölüme götürdüğünü söyledi.

Corvi, "Mosca'nın kurbanların rızasıyla ya da acıma hissiyle hareket ettiği düşünülemez. Onlara verdiği karışım, kasları felce uğratıyor ama bilinç düzeyini etkilemiyordu. Bu şekilde boğularak acı verici bir biçimde ölüme neden oluyordu" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi öldü
BBCABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki ...
Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'
BBCAşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 ...
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler Libya'dan çekilsin' çağrısı
BBCBM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler ...
Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti
BBCİngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu ...
ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı
BBCABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı
Covid-19 neden bazı gelişmekte olan ülkelerde tıbbi oksijen krizine yol açıyor?
BBCCovid-19 neden bazı gelişmekte olan ülkelerde tıbbi ...
A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu
BBCA68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük ...
Mızraklı 'QAnon Şamanı', Trump aleyhinde ifade vermek istiyor: 'Bize ihanet etti'
BBCMızraklı 'QAnon Şamanı', Trump aleyhinde ifade vermek ...
Toyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
BBCToyota, Volkswagen'i geçerek dünyanın en çok araç ...
Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmamasını istedi
BBCAlmanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 ...