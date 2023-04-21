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Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü iddia edilen Hollandalı hemşire gözaltına alındı

Hollanda’nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi’nde (WZA) görevli 30 yaşındaki bir erkek hemşire, koronavirüs salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü iddia edilen Hollandalı hemşire gözaltına alındı
BBC TÜRKÇE
covid hollandaGetty Images

Hollanda’nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi’nde (WZA) görevli 30 yaşındaki bir erkek hemşire, Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Covid hastalarının tedavi edildiği akciğer hastalıkları bölümünde görevli hemşire Theo V., 24 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki yaklaşık bin 800 çalışanı bulunan hastanede, “acil önlem alınması” talebiyle yapılan isimsiz bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Hastanenin yönetim kurulu üyesi Hans Mulder, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, şikayeti ciddiye aldıklarını ve hemen gereken adımları attıklarını söyledi.

Hastane yönetimi, erkek hemşireyi derhal açığa alarak iç soruşturma başlattı.

Wilhelmina Hastanesi, iç soruşturmada elde edilen veriler ışığında Sağlık ve Gençlik Bakımı Müfettişliği’ne ihbarda bulundu.

Müfettişliğin verdiği bilgiler doğrultusunda savcılık ve polisi tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hafta başında sorgulanan hemşire Theo V.’nin gözaltı süresi 2 hafta daha uzatıldı.

Hollandalı hemşire, Mart 2020 - Mayıs 2022 döneminde Covid salgını sırasında hastanedeki bazı ölümlerden sorumlu tutuluyor.

Hemşirenin, hastaları hangi yolla öldürdüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Savcılık, soruşturmaya zarar vereceği gerekçesiyle kapsamlı açıklama yapmıyor.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesine konuşan, babası hastanede ölmüş bir kişi, polislerin hemşire Theo V.’yi 24 hastanın ölümünden dolayı suçladığını söyledi.

Babasının Nisan 2020’de Covid’e bağlı zatürreden öldüğünü düşündüklerini belirten Hollandalı, “Şimdi 3 yıl sonra polis birden 72 yaşındaki annemi aradı. Memurlardan soruşturma yürüttükleri 24 ölüm olduğunu duydum. O kişinin bunu nasıl yaptığını sorduk ama henüz bu konuda bir şey söyleyemiyorlar” diye konuştu.

Hastane yönetimi, ihbarda bulunan kişiye minnettar olduklarını vurgulayarak ölenlerin yakınları ile çalışanların iyiliği için ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındıklarını açıkladı.

WZA yönetimi, önümüzdeki dönemde polisle birlikte gerçekleri ortaya çıkaracaklarını bildirdi.

Hastanede hayatını kaybedenlerin yakınları için danışma hattı açıldı.

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