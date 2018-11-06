CRB - Juventude düellosu

Brezilya Serie B maçında CRB ile Juventude, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi CRB 38 puanla 16. sırada, Juventude 35 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Juventude son 5 mücadelede 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da CRB kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Juventude kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

CRB son hafta oynanan Parana maçında 0-1 yenildi.

Juventude ise Santa Cruz maçında 5-2 yenildi.

CRB, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 15 gol yedi.

Juventude, dış sahada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Juventude 14 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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