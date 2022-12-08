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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor

Cristiano Ronaldo'nun İsviçre'yi mağlup ettikleri Dünya Kupası maçının ardından Portekiz'in diğer yedekleriyle antrenmana çıkmadığı iddia edildi

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  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile oynanan grup maçının 65. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo, bu karara tepki göstermişti. 
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    Ardından İsviçre karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun bu maça yedek başlamasına sevgilisi Georgina Rodriguez sitem etti. Marca'ya göre, Portekiz'de tartışma devam ediyor.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    Marca'ya göre; Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçının ardından çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu. Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    SEVGİLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ: NE YAZIK

    Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kişisel Instagram hesabından şunları söyledi: 
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık! Taraftarlar seni istedi ve adını haykırmaktan vazgeçmediler. Umarım Tanrı ve sevgili dostun Fernando Santos el ele vermeye devam eder ve bizi bir gece daha heyecanlandırırlar."
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    FERNANDO SANTOS, RONALDO'YU NEDEN YEDEK BIRAKTI?

    İsviçre karşısında aldıkları 6-1'lik galibiyetin ardından Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmamın nedenini zaten açıkladım. Bu bir maç stratejisiydi. Tüm oyuncularım değerli ama birbirlerinden farklılar. Dalot ve Raphael ile başladım fakat Cancelo da harika bir oyuncu. İsviçre'ye karşı ihtiyaç duyduğumuz kadronun bu olduğunu düşündüm. Benimle Ronaldo arasında herhangi bir sorun yok, biz birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Ronaldo örnek teşkil eden büyük bir kaptan."

    Fernando Santos'un öğrencileri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Fas ile karşılaşacak.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    RONALDO'DAN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

    Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a 400 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    37 yaşındaki oyuncunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yılda 200 milyon euro kazanacağı iki yıllık anlaşma yaptığı iddia edildi. Ancak Cristiano Ronaldo bu iddiaları hızlı bir şekilde yalanladı. Portekiz ile Dünya Kupası'na odaklanan yıldız, İsviçre maçının ardından gazetecilere, "Hayır, Al-Nassr iddiaları doğru değil" dedi.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    PSG KAPILARI KAPATTI

    Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, artık serbest olan Portekizli yıldıza teklif vermeyi reddetti. Sky News'a konuşan PSG Başkanı, Manchester United'dan ayrılmasının ardından Ronaldo'yu transfer edip etmeyeceğ sorulduğunda şu yanıtı verdi:
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    "Sahip olduğumuz üç oyuncu [Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe] varken bu çok zor. Ancak ona en iyisini diliyorum. O fantastik ve hâlâ harika bir oyuncu."
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    SESSİZLİĞİNİ BOZDU

    Öte yandan Manchester United patronu Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun kulüple olan sözleşmesinin feshedilmesinden bu yana ilk kez ayrılışı hakkında konuştu.
  • Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri

    Sözleşmesi önümüzdeki yaza kadar devam edecek olan Ronaldo'nın erken ayrılması üzerine Ten Hag, MUTV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "O artık gitti ve geçmişte kaldı. Şimdi ileriye ve geleceğe bakıyoruz."


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