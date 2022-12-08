FERNANDO SANTOS, RONALDO'YU NEDEN YEDEK BIRAKTI?

İsviçre karşısında aldıkları 6-1'lik galibiyetin ardından Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmamın nedenini zaten açıkladım. Bu bir maç stratejisiydi. Tüm oyuncularım değerli ama birbirlerinden farklılar. Dalot ve Raphael ile başladım fakat Cancelo da harika bir oyuncu. İsviçre'ye karşı ihtiyaç duyduğumuz kadronun bu olduğunu düşündüm. Benimle Ronaldo arasında herhangi bir sorun yok, biz birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Ronaldo örnek teşkil eden büyük bir kaptan."

Fernando Santos'un öğrencileri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Fas ile karşılaşacak.